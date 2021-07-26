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"الكويت الوطني" يناقش الشطب الاختياري من بورصة مصر 10 أغسطس

بنك الكويت الوطني مناسبة أسواق
بنك الكويت الوطني -الكويت
البورصة المصرية

"الكويت الوطني" يناقش الشطب الاختياري من بورصة مصر 10 أغسطس

في ظل رغبة أكثر من 94% من مساهمي البنك تنفيذ الشطب الاختياري

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القاهرة - العربية.نت

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أعلن بنك الكويت الوطني- مصر، أن مجلس الإدارة سينعقد يوم 10 أغسطس القادم لمناقشة السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري.

وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم الاثنين، أن ذلك بناء على رغبة المساهمين المالكين لنسبة تفوق 94% من إجمالي أسهم البنك في شطب البنك من البورصة اختياريا.

ويبلغ رأس مال البنك نحو 1.5 مليار جنيه، موزعا على 150 مليون سهم بقيمة اسمية عند 10 جنيهات للسهم الواحد.

وبنك الكويت الوطني – مصر، هو شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1994، ويعمل في قطاع البنوك مع التركيز على البنوك المتنوعة.

ويملك بنك الكويت الوطني نسبة 94.93% من وحدته في مصر.

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