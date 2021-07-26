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انخفاض حاد في سندات تونس الخارجية بعد تصعيد الأزمة السياسية

مظاهرات ضد الحكومة في تونس
مظاهرات ضد الحكومة في تونس
اقتصاد تونس

انخفاض حاد في سندات تونس الخارجية بعد تصعيد الأزمة السياسية

بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا اليوم الاثنين، بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان أمس الأحد في تصعيد للأزمة السياسية.

ونزل إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنت، ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس بحسب ما كشفته بيانات تريدويب.

ونزلت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من ثلاثة سنتات إلى 86.348 سنت، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر وفقا لتريدويب.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم أمس الأحد، إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب.

وهذا أكبر تحدٍ يواجه النظام الديمقراطي في تونس بعد ثورة 2011.

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