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بورصة أبوظبي تسجل مستوى قياسيا جديدا وتباين أداء بقية أسواق الخليج

سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أسواق الخليج

بورصة أبوظبي تسجل مستوى قياسيا جديدا وتباين أداء بقية أسواق الخليج

وسط ارتفاع 4 بورصات عربية هي السعودية وأبوظبي والكويت والبحرين

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دبي – رويترز

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أغلقت أسواق الخليج الرئيسية على تباين، اليوم الاثنين، بعد يوم من تسجيل خسائر عقب العودة من عطلة عيد الأضحى، لكن مؤشر أبوظبي سجل مستوى قياسيا جديدا.

وفي العادة يعمد المتعاملون في الخليج إلى بيع الأسهم للحصول على سيولة أثناء العطلات ويتوخون الحذر بشكل عام تحسبا لأي تطورات في الأسواق العالمية خلال الفترة التي تكون فيها البورصات في المنطقة مغلقة.

في أبوظبي، تقدم المؤشر 0.9% مسجلا مستوى قياسيا جديدا بفضل صعود سهم العالمية القابضة 2.9% وسهم اتصالات 1.1%.

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كسب سهم دانة غاز 2%، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، بعدما فازت الشركة بدعوى تحكيم بشأن بيع أصولها في مصر.

وفي أبريل/نيسان، قالت دانة غاز إن آي.بي.آر الوسطاني للبترول المحدودة، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، طلبت التحكيم بعد إلغاء دانة بيع أصولها للنفط والغاز في مصر.

ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، يوم الأحد، أن الإمارة ستخفض رسوم تأسيس الأعمال إلى ألف درهم (272.29 دولار)، بانخفاض 94% عن المعدل الحالي، وذلك اعتبارا من 27 يوليو تموز في إطار جهود تمكين القطاع الخاص.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2% مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.6%، وسهم الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.1%.

ونزل مؤشر دبي الرئيسي 0.6% تحت ضغط خسارة 1.1% لسهم بنك الإمارات دبي الوطني قبل اجتماع مجلس إدارته غدا لمناقشة البيانات المالية للنصف الأول من العام، وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 1.5%.

وتراجع المؤشر القطري 0.9% متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7% وسهم البنك التجاري 2.5%.

وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر المصري الرئيسي 0.5% مع نزول معظم الأسهم المدرجة بالمؤشر ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي الذي هبط 1.1%.

وفيما يلي إغلاقات البورصات العربية:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 10898 نقطة

أبوظبي.. أضاف المؤشر 0.9% إلى 7169 نقطة

دبي.. خسر المؤشر 0.6% إلى 2759 نقطة

قطر.. فقد المؤشر 0.9% إلى 10679 نقطة

مصر.. هبط المؤشر 0.5% إلى 10697 نقطة

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.7% إلى 1597 نقطة

سلطنة عمان.. خسر المؤشر 1.1% إلى 4006 نقطة

الكويت.. أضاف المؤشر 1.2% إلى 7094 نقطة

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