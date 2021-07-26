سهم "لوسيد" يفتح على صعود قوي بأولى تداولاته العامة

ارتفعت أسهم شركة لوسيد غروب للسيارات الكهربائية في بداية تداولاتها في بورصة ناسداك الأميركية اليوم.

وصعدت الأسهم خلال ربع الساعة الأول من التداولات إلى مستوى 26 دولارا للسهم، فيما كان سعر الفتح نحو 24.02 دولار للسهم، بمكاسب قوية مطلع التداولات بحوالي 7%.

مادة اعلانية

يأتي الطرح اليوم، بعد أن تمت الموافقة على اندماج "لوسيد" مع شركة الشيكات على بياض، تشرتشيل كابيتال عبر صفقة تمثل استثمارا بقيمة 4.5 مليار دولار في تمويل لشركة "لوسيد".

وقالت "لوسيد" إن الاندماج نفسه وافق عليه أكثر من 99% من المساهمين. وتقيم الصفقة الكيان الجديد بـ 36 مليار دولار، سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 60% منه.

وقد حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي أرباحا وصلت إلى 20 مليار دولار مقارنة باستثماره البالغ 2.9 مليار دولار، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأظهرت أوامر ما قبل الافتتاح في بورصة وول ستريت، اليوم الاثنين تراجع الأسهم الأميركية مطلع تداولات الأسبوع بضغط من أسهم الشركات الصينية المدرجة في بورصة نيويوك.

ويساهم صندوق الاستثمارات العامة بحصة تبلغ نحو 60% من أسهم صناعة السيارات الكهربائية الناشئة.

وتشير الأوامر إلى توقعات بتراجع أسهم علي بابا وبايدو بأكثر من 4%، كما تشير الأوامر إلى استمرار متاعب سهم ديدي بتراجعه 14%.

من جانب آخر، صعدت أسعار الذهب الاثنين، مدعومة بتراجع عوائد السندات الأميركية ومخاوف حيال ارتفاع الإصابات بمتحور دلتا من فيروس كورونا، بينما يتطلع المستثمرون لاجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي يُعقد هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1806.80دولار للأونصة، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1806.70 دولار.

وقال الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، ستيفن إينس: "ما من ضمان بأننا تخلصنا من هذا الوباء (كوفيد-19) وسيستمر هذا في إبقاء الطلب على الملاذ الآمن الذي يدعم الذهب ببساطة لأن ذلك قد يُبقي البنوك المركزية على جانب الميل إلى التيسير النقدي".