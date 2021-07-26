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قفزة كبيرة لـ"بيتكوين" بعد عودة الشهية والتكهنات حول خطة أمازون

بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

قفزة كبيرة لـ"بيتكوين" بعد عودة الشهية والتكهنات حول خطة أمازون

عملاق التجارة الإلكترونية قد يدخل إلى قطاع العملات المشفرة

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دبي - العربية.نت

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قفزت عملة بيتكوين اليوم الاثنين لتصل إلى نحو 40 ألف دولار، وهو ارتفاع يعزوه البعض إلى خروج المتداولين من رهاناتهم على الانخفاضات، بالإضافة إلى التكهنات المستمرة حول احتمال دخول عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" في قطاع العملات المشفرة.

ارتفعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 15٪ إلى 39681 دولارًا قبل تقليصها بعض المكاسب لتتداول عند حوالي 38100 دولار صباحًا في هونغ كونغ. كما ارتفعت العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك إيثريوم التي تحتل المرتبة الثانية.

وأعلنت أمازون الأسبوع الماضي عن وظيفة شاغرة لقائد فريق منتجات العملات الرقمية، مما أثار تكهنات بأنها قد تقبل العملات الرقمية في المعاملات.

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ويقوم الارتفاع أيضاً على أشكال الدعم الحديثة الأخرى لـ"بيتكوين"، بما في ذلك التعليقات الإيجابية من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، وكاثي وود من Ark Investment Management LLC، والتي قادت سعر العملة المشفرة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتجاوز متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا، وهو اتجاه يرى البعض أنه إيجابي.

لا تزال بيتكوين أقل بحوالي 27000 دولار من أعلى مستوى لها في منتصف أبريل عند 65000 دولار تقريبًا، حيث تضررت العملة المشفرة من انتقادات الطاقة التي تستهلكها خوادم الكمبيوتر التي تدعمها، والقمع التنظيمي في الصين والتدقيق الرسمي الأكثر صرامة في أوروبا والولايات المتحدة.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا - التي تمتلك بيتكوين بالفعل - في مؤتمر حول بيتكوين الأسبوع الماضي، أن شركته لاستكشاف الفضاء SpaceX تحوز العملة المشفرة أيضًا.

وأضاف أنه يود أن يرى العملة المشفرة تنجح، وأنه قام شخصيًا بشراء Bitcoin و Ether و Dogecoin.

أما كاثي وود فقالت إن الشركات يجب أن تفكر في إضافة بيتكوين إلى ميزانياتها العمومية.

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