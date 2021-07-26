بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لـ"مجموعة الحكير"

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، اليوم الاثنين، عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

تبدأ فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بتاريخ اليوم 1442-12-16 الموافق 2021-07-26، فيما تنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 1442-12-23 الموافق 2021-08-02، وفترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 1442-12-26 الموافق 2021-08-05، بحسب بيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول".

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وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ الخميس 28/11/1442هـ الموافق 08/07/2021م.

ويتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب كلياً أو جزئياً في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.

وكانت "مجموعة الحكير"، قد أعلنت عن موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على هيكلة رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن المساهمين وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة ليصبح 343 مليون ريال، بدلاً من 550 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة ليصبح 34.3 مليون ريال، بدلاً من 55 مليون ريال، بنسبة تخفيض 37.6%.

وذكرت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 207 ملايين ريال، عبر إلغاء 20.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض سهم لكل 2.657 سهم.

وقالت "مجموعة الحكير"، إن المساهمين وافقوا أيضاً على توصية مجلس الإدارة، بزيادة رأس المال عبر طرح حقوق أولوية، ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 650 مليون ريال، بدلاً من 343 مليون ريال، عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 307 ملايين ريال.

ونسبة الزيادة لكل سهم 89.5% وتكون قيمة الطرح لكل سهم وقيمته الاسمية 10 ريالات، بعدد أسهم مطروحة 30.7 مليون سهم.