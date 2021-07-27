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الذهب يتراجع وسط ترقب اجتماع الفيدرالي الأميركي

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الذهب يتراجع وسط ترقب اجتماع الفيدرالي الأميركي

اجتماع مجلس الاحتياطي يبدأ اليوم ويستمر على مدار يومين

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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تراجع الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، بينما ينصب اهتمام المستثمرين على اجتماع مجلس الفيدرالي الأميركي لاستقاء الأدلة على موعد بدء البنك المركزي في تقليص سياسات التيسير النقدي.

كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% إلى 1794.68 دولار للأونصة. وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% لتسجل 1793.60 دولار.

ويبدأ اجتماع مجلس الاحتياطي اليوم ويستمر على مدار يومين.

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قالت المحللة في ديلي إف.إكس مارجريت يانج: "لعل السوق استهانت بالأثر السلبي الذي قد يكون للسلالة دلتا على الانتعاش الاقتصادي والذي يعطي البنوك المركزية مبررا لتأجيل الحد من التيسير".

وأضافت أن أسعار الذهب ستجد مجالا أكبر للارتفاع على المدى المتوسط، إذا واصلت البنوك المركزية سياسات التيسير النقدي.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1%، وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

في المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.16 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 2644.19 دولار، ونزل البلاتين 0.6% ليسجل 1057.50 دولار للأونصة.

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