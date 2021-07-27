قرب 11 ألف نقطة.. هل تواصل البتروكيماويات دعم مؤشر السوق السعودية؟

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة الثلاثاء، مرتفعا 0.17% ليكسب 18.80 نقطة، ويقفل عند مستوى 10916.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

توقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية وليد بن غيث، في مقابلة مع "العربية" أن الأرقام التي سجلها قطاع البتروكيماويات في الربع الثاني من 2021 من الصعب تسجيلها في الفترة المقبلة.

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وأضاف أن السوق المالية السعودية، شهدت إعلانات قوية لنتائج شركات قطاع البتروكيماويات ذي التأثير القوي على المؤشر، وبشكل يضع نوعا من الضغوط على التوقعات المستقبلية بعد مرحلة الربع الثاني الذي شهد أسعارا ممتازة لمنتجات هذه الشركات.

واعتبر أن من الصعب تحقيق أعلى من هذه النتائج الإيجابية، في الفترة المتبقية من العام، الحالي، ذلك بسبب أن العرض يتحرك من منتجات البتروكيماويات، فتزيد العروض ثم تواجه الشركات ضغوطا كبيرة.

وبالنسبة لرفع تصنيف البنوك السعودية، قال بن غيث إن تصنيف البنوك مرتبط كثيرا بتصنيف الدولة وميزانيتها وأدائها إضافة إلى تماسك أسعار النفط، بعد ضغوط تعرض لها النفط قبل عطلة عيد الأضحى، فكل هذا أعطى ارتياحا لأداء البنوك في المملكة.

وحول أداء السوق بوجه عام، قال بن غيث إنه "برغم تراجع قيمة التداول اليومية، إلا أن السوق فيه زخم مرتفع، وربما يتراجع تقييم مكرر الربحية من 35 إلى 26 مرة مع تضمين نتائج الأرباع الأخيرة من العام الحالي، وبنظرة متفائلة وتستثني بعض الشركات ربما نصل إلى مكرر 21 مرة بموجب التحليل للبيانات".

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأندلس، وإكسا التعاونية، ومشاعر ريت، والخليجية العامة، وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات رعاية، وكهرباء السعودية، وإكستر، وشاكر، والحمادي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.74%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، ودار الأركان، وإعمار، والأندلس، والخليجية العامة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والأندلس، ودار الأركان، والخريف، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 282.08 نقطة ليقفل عند مستوى 24373.61 نقطة، وبتداولات بلغت 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 310 آلاف سهم تقاسمتها 1633 صفقة.