مكاسب للأسهم في معظم أسواق الخليج مع ارتفاع أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء في انعكاس لارتفاع أسعار النفط، واستقر مؤشر أبوظبي عند مستوى قياسي مرتفع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو ما يعادل 0.3%، إلى 74.73 دولار للبرميل، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على أن نقص المعروض وارتفاع معدلات التطعيم سيساعد في تعويض أي تأثير على الطلب من زيادة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

مادة اعلانية

وصعد المؤشر السعودي 0.2%، مع ارتفاع سهم شركة الاتصالات السعودية 1.9% والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 0.9%.

وقفز سهم شركة أسمنت ينبع بما يزيد على 3% بعد أن اقترح مجلس إدارتها توزيع أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال للسهم.

وارتفع مؤشر دبي 0.1% مدعوما بزيادة 1.1% لسهم بنك الإمارات دبي الوطني قبل إعلان أرباحه. وارتفع أيضا سهم إعمار العقارية 0.5%.

وأغلق مؤشر أبوظبي مستقرا عند مستوى قياسي مرتفع، وتقدم سهم دانة غاز 2%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما فازت الشركة في دعوى التحكيم بشأن بيع أصولها في مصر.

وتراجع المؤشر القطري 0.1% بسبب انخفاض سهم البنك التجاري 0.8% وهبوط سهم شركة أريد للاتصالات 1.5% قبل اجتماع مجلس إدارتها غدا الأربعاء لمناقشة أرباح النصف الأول.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.6%، مع ارتفاع سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات

الإلكترونية 3.4%.

وفيما يلي إغلاقات الأسواق العربية:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 10917 نقطة

أبوظبي.. استقر المؤشر عند 7171 نقطة

دبي.. كسب المؤشر 0.2% إلى 2761 نقطة

قطر.. نزل المؤشر 0.1% إلى 10668 نقطة

مصر.. زاد المؤشر 0.6% إلى 10763 نقطة

البحرين.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 1594 نقطة

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.3% إلى 4017 نقطة

الكويت.. أضاف المؤشر 0.1% إلى 7104 نقاط