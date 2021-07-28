نتائج الشركات تدعم بورصات أوروبا رغم تداعيات حملة الصين

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بفضل نتائج مشجعة لبعض أكبر البنوك والشركات في القارة مما تغلب على مخاوف المستثمرين حيال حملة تنظيمية صينية أثارت قلق السوق هذا الأسبوع.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بالتعاملات المبكرة، بعد تراجعات على مدار جلستين.

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وصعد سهم دويتشه بنك الألماني 3.9% بعد نتائج فصلية أفضل من المتوقع، بينما قفز سهم باركليز البريطاني 4% بعد أن أعلن استئناف التوزيعات إثر أرباح فاقت التوقعات للنصف الأول من السنة.

واستفاد قطاع التكنولوجيا من زيادة 4.1% في سهم مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الفرنسي كاب-جيمني، إثر رفع توقعات الشركة للعام 2021.

وتقدم سهم ويز إير 4.4% بعد أن توقعت ارتفاع السعة الاستيعابية إلى ما بين 90 و100% من مستويات ما قبل الجائحة في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

على صعيد الخسائر، نزل سهم مورد أشباه الموصلات الهولندي إيه.إس.إم 2.9%، رغم توقع الشركة نمو الإيرادات في الفصول المقبلة.