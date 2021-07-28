القويز يستعرض توجهات هيئة السوق المالية السعودية المستقبلية

تعقد الأكاديمية المالية، الاثنين المقبل، الموافق الثاني من أغسطس 2021، "لقاء الحوار المالي Fin Talk" بنسخته الافتراضية الثانية، تحت عنوان: "الاستثمار في سوق رأس المال وتأثيراته على النمو الاقتصادي في المملكة".

ويشهد اللقاء استضافة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز، حيث سيناقش اللقاء أبرز تحديات السوق المالية في المملكة، ودور هيئة السوق المالية والتوجهات المستقبلية والفرص المتاحة للاستثمار، إضافة إلى مناقشة التقنية المالية وحماية المستثمرين في القطاع المالي.

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ودعت الأكاديمية جميع المهتمين في السوق المالية من المختصين والمستثمرين بالتسجيل لحضور اللقاء الافتراضي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي تنظمها الأكاديمية المالية لمناقشة آخر المستجدات والمتغيرات في القطاع المالي بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين المحليين والدوليين لتعزيز الحوار البنّاء وبناء شراكات استراتيجية فعالة تخدم القطاع المالي.