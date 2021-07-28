هكذا جاءت ردة فعل سوق السعودية على أرباح البتروكيماويات

اعتبر رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، أن تحسن أسعار البترول، هو الداعم القوي للنتائج الإيجابية لشركة "بترو رابغ" موضحاً أن أسعار منتجات الشركة لم تزل تواصل الأداء الجيد.

وأضاف الحامد في مقابلة مع "العربية" أن تراجع سهم الشركة في تداولات الأربعاء، بعد ارتفاعه بنسبة 100% على مدى عام مضى، ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض المستثمرين، على المدى القصير، يعيدون النظر في حساباتهم، وبالتالي يحصل هذا التحرك على السهم.

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من جانب آخر، تحدث الحامد، حول توقعات صندوق النقد الدولي لآفاق نمو الاقتصاد في السعودية، وفي دول العالم، والإشارة إلى دعم الحكومة السعودية للقطاع الخاص، والفرص الواعدة والتي جرت الإشارة لها مرة سابقة أيضا في تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، بخاصة ما يتعلق بتمكين القطاع الخاص والمشاركة في دفع النمو الاقتصادي، وبدأنا نرى آثار نتائج سياسات الحكومة الإيجابية في ظل جائحة كورونا.

وتوقع أن يكون القطاع الخاص السعودي، أمام المزيد من التطورات بخاصة القطاعات الحيوية مثل قطاع اللوجستيات والنقل، وغيرها من القطاعات التي باتت في صدارة الاهتمام ضمن الخطط الحكومية، أو ضمن مشاركة القطاع الخاص في تطويرها.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 0.16% ليكسب 17.06 نقطة، ويقفل عند مستوى 10933.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، واللجين، وتعليم ريت، وبدجت السعودية، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بترو رابغ، وسبكيم العالمية، والخليجية العامة، وإكسا التعاونية، ومشاعر ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.55% و 4.07%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وبترو رابغ، وسيرا، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بترو رابغ، والراجحي، والأندلس، وسيرا، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 60.44 نقطة ليقفل عند مستوى 24434.05 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 961 صفقة.