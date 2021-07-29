أسواق الأسهم الخليجية تغلق مرتفعة..وأبوظبي عند مستوى قياسي

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج على ارتفاع اليوم الخميس في ظل زيادة أسعار النفط، بينما سجلت بورصة أبوظبي مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.5% إلى75.13 دولار للبرميل، في حين تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2020.

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قال محلل السوق لدى إف.إكس. بريموس، دانييل تقي الدين، إن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي فتحت مرتفعة مع استمرار تناقص مخزونات النفط الأميركية، مما يكشف عن استهلاك قوي وتعاف اقتصادي.

وقال "أدى انخفاض المخزون إلى ارتفاع أسعار النفط مما أعطى دفعة لأسواق الأسهم في المنطقة".

وتقدم المؤشر السعودي 0.7%، وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.1% وشركة الاتصالات السعودية 3.4%.

وزادت قيمة صادرات المملكة من النفط 147% في مايو/أيار لتتجاوز 60 مليار ريال (16 مليار دولار) مقارنة بها قبل عام، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية 70%، حسب ما أفادت بيانات رسمية أمس الأربعاء.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 1% ليصل إلى مستوى قياسي جديد بفضل صعود سهم بنك أبوظبي الأول 2%.

وأعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، يوم الأربعاء عن صافي أرباح 2.88 مليار درهم (784.14 مليون دولار) في ربع السنة الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران، مقارنة مع 2.4 مليار درهم قبلها بعام.

وارتفع مؤشر دبي 0.5%، إذ حقق سهم بنك دبي الإسلامي ارتفاعا بنسبة 1.7% وأغلق سهم إعمار العقارية على ارتفاع 1.8%.

وزاد المؤشر القطري 0.4%، مدعوما بصعود شركة البتروكيماويات صناعات قطر 1.3% وصعود البنك التجاري 0.9 %، معززا مكاسبه من الجلسة السابقة، عندما أوصى بعقد اجتماع لحملة لأسهم لرفع سقف الملكية الأجنبية إلى 100%.

وخارج الخليج، خسر المؤشر المصري القيادي 0.3%، وسجلت معظم أسهم الشركات المدرجة خسائر مثل فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والذي انخفض 3.2%.

وفيما يلي أداء البورصات العربية:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.7% إلى 11013 نقطة

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 1% إلى 7318 نقطة

دبي.. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 2766 نقطة

قطر.. ارتفع المؤشر 0.4% إلى 10753 نقطة

مصر.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 10742 نقطة

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 1597 نقطة

سلطنة.. عمان ارتفع المؤشر 0.3% إلى 4030 نقطة

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.8% إلى 7165 نقطة