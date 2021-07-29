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الذهب يصعد بفضل هذه العوامل

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سعر الذهب

الذهب يصعد بفضل هذه العوامل

المستوى القادم لمقاومة أسعار الذهب سيكون في نطاق 1830-1840 دولارا

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رويترز

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صعدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن اتبع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لهجة تميل إلى التيسير النقدي، مشيرا إلى استمرار وجود المزيد لفعله قبل البدء في تشديد السياسات، بينما قدم الدولار الضعيف المزيد من الدعم للمعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1815.30 دولار للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو/تموز عند 1817.35 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1815 دولارا.

الدولار يتراجع بعد فشل الفيدرالي في تقديم إطار زمني لتشديد السياسة أسواق المال الدولار الدولار يتراجع بعد فشل الفيدرالي في تقديم إطار زمني لتشديد السياسة

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس، إن "مجلس الاحتياطي الاتحادي تحدث عن مخاطر التضخم مقللا من أهميتها وكذلك عن تخفيض التحفيز بشكل محدود، مما يمنح الذهب المجال للصعود في الأمد القصير".

وأضاف: "المستوى القادم للمقاومة سيكون في نطاق 1830-1840 دولارا".

قال باول إن سوق الوظائف الأميركية ما زال أمامها "بعض المجال للتعافي" قبل أن يحين الوقت لسحب الدعم، وإنه "بعيد بشكل كبير" عن التفكير في زيادة أسعار الفائدة.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وسيتحول انتباه المستثمرين إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية المقرر صدورها اليوم.

دفعت تصريحات باول مؤشر الدولار الأميركي لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين. ومن شأن تراجع الدولار خفض تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعدما لم يقدم مجلس الاحتياطي تفاصيل بشأن الموعد المرجح لخفضه مشتريات السندات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.13% إلى 25.21 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1072.01 دولار، وصعد البلاديوم 0.6% إلى 2641.71 دولار.

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