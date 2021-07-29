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بدء تداول أسهم "المركز الكندي الطبي" بسوق السعودية الموازية الاثنين المقبل

السوق الموازية نمو
نمو – السوق الموازية
سوق السعودية

بدء تداول أسهم "المركز الكندي الطبي" بسوق السعودية الموازية الاثنين المقبل

كإدراج مباشر برمز تداول 9518

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دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الاثنين 2 أغسطس 2021، كإدراج مباشر برمز تداول 9518 وبالرمز الدولي SA15BG54KN10.

وذكرت "تداول السعودية" في بيان لها، اليوم الخميس، أن حدود التذبذب السعرية اليومية تكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت على طلب شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام لتسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

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وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين.

يشار إلى أن شركة مجمع المركز الكندي الطبي تمتلك مراكز طبية في المنطقة الشرقية في المملكة، وتقدم خدمات طبية لمعظم شركات النفط والغاز هناك.

وقال خالد بن محمد العمار رئيس مجلس ادارة شركة المركز الكندي الطبي، في مقابلة سابقة مع "العربية"، إن الشركة رأت أن من مصلحة المستثمرين إدراج الشركة بشكل مباشر في السوق.

وأضاف أن الشركة لديها ملاءة مالية عالية ولديها خطط وتمويل كاف لتمويل المشاريع التي تعتزم القيام بها.

وأوضح أيضا أن "الإدراج يحكم الشركة بموضوع الحوكمة والشفافية".

وذكر أن الشركة تأسست في 2007، والعام الماضي تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، وجرى زيادة رأسمالها من مليوني ريال إلى 77 مليون ريال.

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