الذهب يزداد بريقاً هذا الأسبوع بفضل إشارات من الفيدرالي

يتجه الذهب اليوم الجمعة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين، بفعل إشارات متجددة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، وفي وقت يتجه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 يوليو عند 1832.40 دولار أمس الخميس. والمعدن الأصفر مرتفع 1.4% منذ بداية الأسبوع.

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ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1830.80 دولار للأوقية.

قال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس: "خلفية الذهب ما زالت إيجابية.. ثمة الكثير من الضبابية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيظل قويا وما يحدث في سوق العمل الأميركية".

وأضاف: "ما من إشارة واضحة تشير إلى أنه يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بقوة".

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقفز الذهب 1.4% أمس الخميس، عقب تصريحات جيروم باول رئيس المركزي الأميركي بأنه ما زال هناك "بعض المجال لتعافي" سوق العمل الأميركية، وأن التفكير في زيادة أسعار الفائدة "بعيد جدا".

تلقت وجهة نظره الدعم بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي توسع بقوة في الربع الثاني، لكن النمو جاء أقل من التوقعات.

في غضون ذلك، يحاول مؤشر الدولار الصعود من أدنى مستوى في شهر اليوم الجمعة، بينما يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.51 دولار للأوقية، وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع. وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2652.42 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.5% إلى 1055.38 دولار.