العملات الرقمية تتألق وتربح 94 مليار دولار بـ 24 ساعة

واصلت العملات الرقمية رحلة صعودها لتسجل مكاسب قياسية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وقادت عملة "بيتكوين" هذه الارتفاعات بعدما كسرت حاجز الـ 41 ألف دولار بعد تهاويها إلى أقل من 30 ألف دولار خلال التعاملات الماضية.

على صعيد التداولات ووفق منصة "كوين ماركت كاب"، فقد شهدت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة مكاسب قياسية خلال الساعات الماضية بلغت نسبتها 6.1331.9% رابحة نحو 94 مليار دولار مرتفعة من مستوى 1533.3 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 1627.3 مليار دولار في تعاملات اليوم.

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وفيما سجلت أكبر 5 عملات مكاسب بقيمة إجمالية بلغت نحو 70.5 مليار دولار، فقد استحوذت بهذا الرقم على نحو 75% من إجمالي المكاسب التي سجلتها السوق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بالنسبة لـ"بيتكوين"، فقد سجلت مكاسب بنسبة 7.3% رابحة نحو 2833 دولارا، وذلك بعدما قفز سعرها من مستوى 38843 دولارا في تعاملات أمس إلى نحو 41676 دولارا في تعاملات اليوم. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 7.3% رابحة نحو 53.2 مليار دولار وذلك بعدما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 729.1 مليار دولار إلى نحو 782.3 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثريوم" مكاسب بنسبة 5% رابحة نحو 116 دولار وذلك بعدما قفز سعرها من مستوى 2343 دولارا إلى مستوى 2459 دولارا. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 5% رابحة نحو 13.5 مليار دولار وذلك بعدما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 273.9 مليار دولار إلى نحو 287.4 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "تيزر" في المركز الثالث بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقدت استقرت في تعاملاتها الأخيرة عند مستوى 1 دولار. كما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 61.8 مليار دولار.

وسجلت عملة "بينانس كوين" التي حلت في المركز الرابع بين أكبر العملات الرقمية المشفرة، مكاسب بنسبة 3.8% رابحة نحو 12 دولارا، وذلك بعدما صعد سعرها من مستوى 310 دولارات في تعاملات أمس إلى نحو 322 دولار في تعاملات اليوم. كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 4% رابحة نحو 2.1 مليار دولار وذلك بعدما قفزت قيمتها السوقية من 52.1 مليار دولار إلى نحو 54.2 مليار دولار.

وسجلت عملة "كاردانو" مكاسب خلال الساعات الماضية بلغت نسبتها 4% رابحة نحو 0.05 دولار وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 1.26 دولار إلى نحو 1.30 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 4.2% رابحة نحو 1.7 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 40.4 مليار دولار إلى نحو 42.1 مليار دولار.