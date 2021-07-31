كم أضافت شركات بورصة مصر لرؤوس أموالها في 2021؟

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن الشركات المدرجة رفعت رأسمالها بقيمة 7.5 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات يوليو الحالي.

حيث أضافت الشركات نحو 28 مليون جنيه خلال شهر يناير، و967 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و111 مليون جنيه خلال مارس، و623 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و21 مليون جنيه خلال مايو، و702 مليون جنيه خلال يونيو، و5.012 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو الحالي.

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وخلال الأسبوع الماضي، قامت 5 شركات بزيادة رؤوس أموالها، تصدرتها شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة" من 51.045 مليون سهم إلى 53.342 مليون سهم بقيمة زيادة 11.5 مليون جنيه. كما رفع بنك الكويت الوطني – مصر رأسماله من 150 مليون سهم إلى 500 مليون سهم بقيمة زيادة 3.5 مليار جنيه.

وقامت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير برفع رأسمالها من 1.44 مليار سهم إلى 1.497 مليار سهم بقيمة زيادة 57.6 مليون جنيه. كما قامت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية بزيادة رأس المال من 9 ملايين سهم إلى 10.8 مليون سهم بقيمة زيادة 9 ملايين جنيه.

وأخيراً، قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة بزيادة رأسمالها من 768.6 مليون سهم إلى 922.3 مليون سهم بقيمة زيادة 768.6 مليون جنيه.

وخلال العام الماضي، شهدت الشركات المدرجة في البورصة المصرية زيادة في رؤوس أموالها بقيمة 8.6 مليار جنيه.