.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كم أضافت شركات بورصة مصر لرؤوس أموالها في 2021؟

البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

كم أضافت شركات بورصة مصر لرؤوس أموالها في 2021؟

خلال الأسبوع الماضي قامت 5 شركات بزيادة رؤوس أموالها

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن الشركات المدرجة رفعت رأسمالها بقيمة 7.5 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات يوليو الحالي.

حيث أضافت الشركات نحو 28 مليون جنيه خلال شهر يناير، و967 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و111 مليون جنيه خلال مارس، و623 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و21 مليون جنيه خلال مايو، و702 مليون جنيه خلال يونيو، و5.012 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو الحالي.

وخلال الأسبوع الماضي، قامت 5 شركات بزيادة رؤوس أموالها، تصدرتها شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة" من 51.045 مليون سهم إلى 53.342 مليون سهم بقيمة زيادة 11.5 مليون جنيه. كما رفع بنك الكويت الوطني – مصر رأسماله من 150 مليون سهم إلى 500 مليون سهم بقيمة زيادة 3.5 مليار جنيه.

بعد حملة الصين على شركات التكنولوجيا.. أميركا ترد بهذا القرار اقتصاد أميركا و الصين بعد حملة الصين على شركات التكنولوجيا.. أميركا ترد بهذا القرار

وقامت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير برفع رأسمالها من 1.44 مليار سهم إلى 1.497 مليار سهم بقيمة زيادة 57.6 مليون جنيه. كما قامت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية بزيادة رأس المال من 9 ملايين سهم إلى 10.8 مليون سهم بقيمة زيادة 9 ملايين جنيه.

وأخيراً، قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة بزيادة رأسمالها من 768.6 مليون سهم إلى 922.3 مليون سهم بقيمة زيادة 768.6 مليون جنيه.

وخلال العام الماضي، شهدت الشركات المدرجة في البورصة المصرية زيادة في رؤوس أموالها بقيمة 8.6 مليار جنيه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
باحثة إماراتية وظفت الذكاء الاصطناعي لخدمة باحثة إماراتية وظفت الذكاء الاصطناعي لخدمة "أصحاب الهمم".. فنالت جوائز دولية
الأكثر قراءة
جديد جديد "فتاة الهوهوز" بمصر.. 3 مقاطع جديدة ومدّ الحبس 15 يوما
مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم
مخطط تفجيري يفشل في باريس بسرقة أغلى قلادة لملكة مصرية مخطط تفجيري يفشل في باريس بسرقة أغلى قلادة لملكة مصرية
شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان
ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني  ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني 
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
قبل أن تذهب
على خطى أردوغان.. الغنوشي يهدد أوروبا بآلاف المهاجرين
على خطى أردوغان.. الغنوشي يهدد أوروبا بآلاف المهاجرين
اكتشف المزيد