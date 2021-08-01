اكتتاب روبن هود.. الأسوأ بين 51 شركة أميركية

تراجعت أسهم "روبن هود" 9% عن سعر الطرح باليوم الأول للتداول. وبعد توقعات متباينة، ومد وجزر، طُرحت أسهم منصة التداول Robinhood للاكتتاب العام يوم الخميس مقابل 38 دولارًا للسهم، لكن السهم انخفض على الفور بنحو 9%، ما شكل أسوأ اكتتاب على الإطلاق بين 51 شركة أميركية من حجمها أو أكبر، وفقًا لبلومبرج.

وكانت أسهم روبن هود قد شهدت بعض الانتعاش في اليوم التالي للتداول لتغلق عند 35 دولاراً و 36 سنتاً ، إلا أنها ظلت أقل بكثير من سعر الطرح.

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ويتهم البعض روبن هود بـ "التحايل" على المستثمرين المبتدئين، كما انخرطت في جنون أسهم الميم هذا العام بما في ذلك GameStop وAMC.