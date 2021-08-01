.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اكتتاب روبن هود.. الأسوأ بين 51 شركة أميركية

تطبيق روبن هوود
تطبيق روبن هوود
وول ستريت

اكتتاب روبن هود.. الأسوأ بين 51 شركة أميركية

السهم تراجع 9% عقب طرحه

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسهم "روبن هود" 9% عن سعر الطرح باليوم الأول للتداول. وبعد توقعات متباينة، ومد وجزر، طُرحت أسهم منصة التداول Robinhood للاكتتاب العام يوم الخميس مقابل 38 دولارًا للسهم، لكن السهم انخفض على الفور بنحو 9%، ما شكل أسوأ اكتتاب على الإطلاق بين 51 شركة أميركية من حجمها أو أكبر، وفقًا لبلومبرج.

وكانت أسهم روبن هود قد شهدت بعض الانتعاش في اليوم التالي للتداول لتغلق عند 35 دولاراً و 36 سنتاً ، إلا أنها ظلت أقل بكثير من سعر الطرح.

ويتهم البعض روبن هود بـ "التحايل" على المستثمرين المبتدئين، كما انخرطت في جنون أسهم الميم هذا العام بما في ذلك GameStop وAMC.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا
إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام! إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام!
الأكثر قراءة
طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر
أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين
الصحة العالمية: متحور دلتا الصحة العالمية: متحور دلتا "تحذير" وهذا هو "الحل السحري الوحيد" لمكافحته
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة! إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة!
وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح
قبل أن تذهب
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
اكتشف المزيد