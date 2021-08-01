بورصة أبوظبي تسجل ارتفاعاً قياسياً والبنوك تصعد بالمؤشر السعودي

أغلقت بورصة أبوظبي مرتفعة يوم الأحد بعدما صعدت لمستوى قياسي خلال الجلسة في حين عززت أسهم البنوك المؤشر السعودي.

وأقفل المؤشر السعودي مرتفعا 0.5%، وزاد سهم مصرف الراجحي 2% بعدما أعلن أن أرباحه في الربع الثاني من العام قفزت 48% بفضل زيادة في صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات المصرفية.

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وأعلن البنك عن صافي ربح 3.6 مليار ريال (959.92 مليون دولار) عن الفترة المنتهية في 30 يونيو /حزيران ارتفاعا من 2.44 مليار في الفترة نفسها قبل عام.

وارتفع سهم بنك الإنماء أكثر من 2% بعد أن سجل زيادة في صافي أرباح الربع الثاني.

واستفادت البنوك السعودية من نمو التمويل العقاري والتعافي الاقتصادي هذا العام عقب تخفيف إجراءات العزل التي فرضت للوقاية من فيروس كورونا.

في أبوظبي، تقدم المؤشر 1% بفضل قفزة 5.5% لسهم مجموعة اتصالات الإماراتية.

ويوم الخميس، أعلنت الشركة أن الأرباح الفصلية الصافية بلغت 2.40 مليار درهم (653.5 مليون دولار) ارتفاعا من 2.39 مليار درهم قبل عام.

وفي إشعار منفصل للبورصة وافقت الشركة أيضا على توزيعات مؤقتة 40 فلسا للسهم عن النصف الأول من عام 2021.

وأضاف مؤشر دبي 0.6% بقيادة مكسب 1.2% لبنك دبي الإسلامي.

ولكن سهم سوق دبي المالي تراجع 2.8% بعدما أعلنت الشركة عن هبوط حاد في صافي ربح الربع الثاني.

ونزل المؤشر‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬القطري 0.2% تحت ضغط خسارة بنك قطر الوطني 1.1%.

خارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي مرتفعا 0.6% وسجلت معظم أسهم الشركات المدرجة مكاسب.

قالت البورصة المصرية يوم الأحد، إنها سترفع الحدود السعرية لحركة الأسهم إلى 20% ارتفاعا أو نزولا بداية من سبتمبر/ أيلول.