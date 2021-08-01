تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "التنمية الغذائية"بـ1170.5%

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في طرح شركة التنمية الغذائية عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة للمكتتبين الأفراد بلغت 1170.48% وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 69,598 مكتتب ضخوا نحو 470.53 مليون ريال، للاكتتاب في عدد 600 ألف سهم بسعر 67 ريال سعودي للسهم الواحد.

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وبناءً على ما نصت عليه نشرة الإصدار، فقد تم تخصيص 600 ألف سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 5.4 مليون سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

ونوهت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بأن الجهات المستلمة سوف تعمل على إنهاء إجراءات رد الفائض في موعد أقصاه يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021، وأن إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية سيكون بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج في موقع السوق المالية السعودية "تداول".

كانت السعودي الفرنسي كابيتال، قد أعلنت عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، وأن نسبة التغطية بلغت 9534% من إجمالي الأسهم المطروحة بسعر 67 ريالاً للسهم الواحد.

وأضافت أن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 6 ملايين سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وتطرح "التنمية الغذائية" 6 ملايين سهم للاكتتاب تمثل 30% من رأسمال الشركة السعودية.

يذكر أن شركة التنمية الغذائية السعودية، قد حددت النطاق السعري لطرحها العام بين 59 و67 ريالا للسهم الواحد، ما يجعل القيمة المستهدفة للطرح تتراوح بين 354 مليوناً و402 مليون ريال.

وتعد الشركة إحدى شركات مجموعة الدباغ القابضة التي أسست منذ نحو 60 عاماً، وهي من أكبر وأقدم الشركات المنتجة للأغذية في المملكة، وتسعى لتكون شركة رائدة إقليمياً ودخول سوق الحلال عالمياً.