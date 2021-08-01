مع قوة أداء البنوك.. مؤشر سوق السعودية يغلق متخطيا 11 ألف نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً بنسبة 0.49% ليكسب 54.22 نقطة، ويقفل عند مستوى 11066.93 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وتفاعلت أسهم البنوك إيجابيا مع النتائج الفصلية، حيث قاد مصرف الراجحي المكاسب بمؤشرات أداء قوية.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

ووصف رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، في مقابلة مع "العربية" أداء البنوك القوي في المملكة بأنه استفاد من الإقراض العقاري الذي شهد نموا كبيرا، بجانب الاستفادة من العائد على السندات الحكومية.

وأشار إلى بعض العوائد على الصكوك والسندات الحكومية لثلاثين عاما بمعدل 3.6% في مقابل المخاطر الصفرية، معتبراً أن هذا العائد للبنوك في المملكة يعد عائدا متميزا مقارنة مع أداء الأسواق بوجه عام.

واعتبر أن تحقيق البنوك نموا قويا في المحافظ الإئتمانية، يعكس قدرة واحترافية البنوك على إدارة محافظها الإقراضية، بخاصة في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أن مخصصات تعثر القروض في بنوك السعودية تغطي هذا التعثر بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف وهي نسبة مطمئنة ومرتفعة عند المقارنة على مستوى إقليمي وعالمي.

وكانت أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، والرياض ريت، وعطاء، والأهلي للتكافل، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التأمين العربية، وأسمنت ينبع، والخليجية العامة، والمتحدة للتأمين، والبلاد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.04% و4.49%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وميفك ريت، وسبكيم العالمية، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وتبوك الزراعية، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 251.71 نقطة ليقفل عند مستوى 24911.76 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 310 آلاف سهم تقاسمتها 920 صفقة