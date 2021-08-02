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الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بفضل نتائج قوية

بورصة طوكيو نيكاي
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بفضل نتائج قوية

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طوكيو - رويترز

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أغلقت أسهم اليابان مرتفعة، اليوم الاثنين، بفضل نتائج مشجعة من شركات الشحن وشركات أخرى بالقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مما يحد من تأثير المخاوف من متحور دلتا لفيروس كورونا سريع الانتشار الذي يهدد التعافي الهش للاقتصاد.

وأغلق مؤشر نياكي على صعود 1.82% عند 27781.02 نقطة ليمحو خسائر يوم الجمعة، حين سجل أدنى مستوي إغلاق منذ أوائل يناير.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.05% إلى 1940.5 وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 14 يوليو.

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وقادت شركات الشحن المكاسب بتقدمها 9.2% لتسجل أعلى مستوى في 13 عاما عقب نتائج قوية من ميتسوي أو.اس.كيه. وربح المؤشر الفرعي 18.2% خلال الجلستين السابقتين.

وقفز سهم ميتسوي أو.اس.كيه 10.6% وصعد سهم كواساكي كيسن 9.1% ونيبون يوسن 8.5% .

وقفز سهم شركة صناعة قطع غيار السيارت دنسو 5% لتستمر مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بعد الإعلان عن نتائج قوية.

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