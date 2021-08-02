.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اندماجات واستحواذات تدفع الأسهم الأوروبية لذروة جديدة

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

اندماجات واستحواذات تدفع الأسهم الأوروبية لذروة جديدة

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ينهي جلسة التداول مرتفعا 0.6%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت الأسهم الأوروبية عند ذروة جديدة يوم الاثنين بدعم من موجة من الاستحواذات والاندماجات وأرباح قوية من بضع شركات في القطاع المالي، وهو ما ساعد السوق في تسجيل بداية قوية لشهر أغسطس /آب.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.6% ليسجل مستوى إغلاق قياسيا عند 464.45 نقطة، وجاء قطاعا التجزئة والتكنولوجيا في مقدمة الرابحين.

وقفز سهم ميجيت البريطانية لهندسة الطيران 56.7% ليأتي كأكبر الرابحين بين الأسهم المدرجة في المؤشر ستوكس 600، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا بعد أن قالت شركة باركر هانيفين الصناعية الأميركية إنها ستشتري منافستها بالمملكة المتحدة في صفقة بقيمة 8.76 مليار دولار.

ومن بين أكثر من نصف الشركات المدرجة في المؤشر ستوكس 600 التي أعلنت حتى الآن عن نتائج الربع الثاني، سجلت 67% منها أرباحا فاقت التوقعات، بحسب بيانات رفينيتيف.

وساعدت أجواء التفاؤل التي تحيط بأرباح الشركات الأوروبية وإعادة فتح الاقتصادات المؤشر ستوكس 600 القياسي في إنهاء شهر يوليو تموز على سادس مكاسب شهرية على التوالي، على الرغم من القلق بشأن التضخم وقفرة في الإصابات بفيروس كورونا في آسيا وحملة تنظيمية واسعة في الصين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون
خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟ خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟
الأكثر قراءة
هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم
السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت
الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء
تطورات مفاجئة بحالة دلال عبد العزيز تطورات مفاجئة بحالة دلال عبد العزيز
قبل أن تذهب
محلل أمني أميركي يكشف أسرارا مثيرة حول عملية مقتل أسامة بن لادن
محلل أمني أميركي يكشف أسرارا مثيرة حول عملية مقتل أسامة بن لادن
اكتشف المزيد