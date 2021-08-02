سوق الأسهم السعودية يصعد فوق مستوى 11100 نقطة

يواصل سوق الأسهم السعودية الأداء الإيجابي خلال جلسة اليوم الاثنين، بعد ارتفاعه المستمر لعدد 10 جلسات ماضية.

وتجاوز المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" مستوى 11100 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.69% ما يعادل 76.64 نقطة، في تلك الأثناء مسجلاً مستوى 11143.57 نقطة، وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2014.

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وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداولات نحو 4.6 مليار ريال، عبر التداول على نحو 152.3 مليون سهم.

واكتسى 59 سهماً باللون الأخضر، مقابل تراجع 128 سهماً، من بين 203 شركات مدرجة.

ودعم أداء السوق ارتفاع قطاع البنوك القيادي بنسبة 1.74% بالتزامن مع إعلان عدد من البنوك السعودية لنتائج إيجابية أمس عن النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.67%، وصعد الاتصالات 0.37%.

وتصدرت ارتفاعات الأسهم وحدات صناديق الريت، بصدارة صندوق الراجحي ريت بنسبة 4.37%، تلاه الأهلي ريت 1 بنسبة 3.08%، فيما ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 3%، في الوقت الذي تصدر التراجعات وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت بنسبة 2.94%.

وتصدر قيم التداول سهم الراجحي بقيمة 464.4 مليون ريال، بينما تصدر كميات التداول سهم دار الأركان بنحو 23.8 مليون سهم.