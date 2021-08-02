.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سوق الأسهم السعودية يصعد فوق مستوى 11100 نقطة

سوق الأسهم السعودية
متداول ينظر لشاشة تعرض أسعار الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية يصعد فوق مستوى 11100 نقطة

بعد ارتفاعه المتواصل في 10 جلسات ماضية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يواصل سوق الأسهم السعودية الأداء الإيجابي خلال جلسة اليوم الاثنين، بعد ارتفاعه المستمر لعدد 10 جلسات ماضية.

وتجاوز المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" مستوى 11100 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.69% ما يعادل 76.64 نقطة، في تلك الأثناء مسجلاً مستوى 11143.57 نقطة، وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2014.

وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداولات نحو 4.6 مليار ريال، عبر التداول على نحو 152.3 مليون سهم.

مع قوة أداء البنوك.. مؤشر سوق السعودية يغلق متخطيا 11 ألف نقطة أسواق المال سوق السعودية مع قوة أداء البنوك.. مؤشر سوق السعودية يغلق متخطيا 11 ألف نقطة

واكتسى 59 سهماً باللون الأخضر، مقابل تراجع 128 سهماً، من بين 203 شركات مدرجة.

ودعم أداء السوق ارتفاع قطاع البنوك القيادي بنسبة 1.74% بالتزامن مع إعلان عدد من البنوك السعودية لنتائج إيجابية أمس عن النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.67%، وصعد الاتصالات 0.37%.

وتصدرت ارتفاعات الأسهم وحدات صناديق الريت، بصدارة صندوق الراجحي ريت بنسبة 4.37%، تلاه الأهلي ريت 1 بنسبة 3.08%، فيما ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 3%، في الوقت الذي تصدر التراجعات وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت بنسبة 2.94%.

وتصدر قيم التداول سهم الراجحي بقيمة 464.4 مليون ريال، بينما تصدر كميات التداول سهم دار الأركان بنحو 23.8 مليون سهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟ خروج محطة الفضاء الدولية عن مسارها.. ماذا فعل روسيان؟
هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد
الأكثر قراءة
السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم هذه المهن يعمل بها السعوديون فقط اعتباراً من اليوم
10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان 10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت
بعضها خطر.. آثار جانبية لا نعرفها عن خل التفاح بعضها خطر.. آثار جانبية لا نعرفها عن خل التفاح
قبل أن تذهب
متغيرات جديدة من كورونا في الطريق.. واللقاحات لن تجدي معها
متغيرات جديدة من كورونا في الطريق.. واللقاحات لن تجدي معها
اكتشف المزيد