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الصين.. إجراءات السلامة من الحوادث تهبط بإنتاج الذهب 10%

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الصين.. إجراءات السلامة من الحوادث تهبط بإنتاج الذهب 10%

إنتاج النصف الأول من العام الحالي يهبط لـ 152.75 طن

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دبي - العربية.نت

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قال اتحاد الذهب الصيني الثلاثاء إن إنتاج الذهب في الصين في النصف الأول من العام هبط 10.18% إلى 152.75 طن، مع تأثر الإنتاج بإجراءات تفتيش مرتبطة بالسلامة في أعقاب حوادث في مناجم للذهب.

وأضاف الاتحاد أن استهلاك الذهب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية يونيو /حزيران قفز 69.21% إلى 547.05 طن.

وقال الاتحاد إنه بدعم من بضع عطلات في الربع الثاني، واصل استهلاك الحلي الذهبية الانتعاش وأصبح القوة الدافعة الرئيسية لتعافي الصناعة ككل.

وأضاف أن طلبا قويا في مركبات الطاقة الجديدة والإلكترونيات غذى أيضا نموا مستقرا للطلب على الذهب المستخدم في الأغراض الصناعية، بحسب وكالة "رويترز".

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