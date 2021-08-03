تراجع أسهم الألعاب الإلكترونية بعد انتقادات للقطاع في الصين

تراجعت أسهم شركة Tencent وشركات الألعاب الصينية الكبرى الأخرى اليوم الثلاثاء بعد أن وجهت صحيفة تديرها الدولة انتقادات لقطاع الألعاب الإلكترونية ما أثار مخاوف المستثمرين.

وأشارت صحيفة The Economic Information Daily إلى أن عددا كبيرا من الأطفال باتوا مدمنين للألعاب الإلكترونية.

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يشار إلى أن أسهم Tencent تراجعت اليوم بأكثر من 10% في بورصة هونغ كونغ، بينما تراجعت أسهم كل من Rivals NetEase وXD بأكثر من 11%.