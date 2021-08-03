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تراجع أسهم الألعاب الإلكترونية بعد انتقادات للقطاع في الصين

الألعاب الإلكترونية
الألعاب الإلكترونية
اقتصاد الصين

تراجع أسهم الألعاب الإلكترونية بعد انتقادات للقطاع في الصين

بعد توجيه صحيفة تديرها الدولة انتقادات للقطاع

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دبي - العربية.نت

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تراجعت أسهم شركة Tencent وشركات الألعاب الصينية الكبرى الأخرى اليوم الثلاثاء بعد أن وجهت صحيفة تديرها الدولة انتقادات لقطاع الألعاب الإلكترونية ما أثار مخاوف المستثمرين.

وأشارت صحيفة The Economic Information Daily إلى أن عددا كبيرا من الأطفال باتوا مدمنين للألعاب الإلكترونية.

يشار إلى أن أسهم Tencent تراجعت اليوم بأكثر من 10% في بورصة هونغ كونغ، بينما تراجعت أسهم كل من Rivals NetEase وXD بأكثر من 11%.

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