تونس.. البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة عند 6.25%

أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 6.25% الثلاثاء، حسبما قال مسؤول بالبنك.

وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 50 نقطة أساس بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو المتعثر.

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وجاء ذلك في أعقاب خفض للفائدة قدره 100 نقطة أساس في مارس/آذار 2020 ردا على تفشي فيروس كورونا.

عبر متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي عن استعداد الصندوق لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات جائحة كورونا (كوفيد-19) وتحقيق تعاف شامل غني بالوظائف.

وأضاف المتحدث بحسب وكالة "رويترز" أن "تونس تواصل مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية".

وأكد أن الصندوق "يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس".

انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا في اليوم الذي أقال فيه الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان.