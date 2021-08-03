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سوق الأسهم السعودية يُسجل أعلى مستوى منذ 2008

سوق الأسهم السعودية مناسبة
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية يُسجل أعلى مستوى منذ 2008

بلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 7.79 مليار ريال

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دبي - العربية.نت

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أغلق سوق الأسهم السعودية مرتفعاً في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، مواصلاً الأداء الإيجابي للجلسة الثانية عشرة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.46% ما يعادل 51.74 نقطة، ليصل إلى مستوى 11208.76 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2008.

وبلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 7.79 مليار ريال، عبر التداول على نحو 247.57 مليون سهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 9.79 تريليون ريال.

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ودعم صعود "تاسي" ارتفاع مؤشر قطاع البنوك القيادي بنسبة 1.5%، بالتزامن مع تصدر أسهم البنوك لقيم وأحجام التداولات، بعد أن تصدر سهم مصرف الإنماء الأسهم الأكثر نشاطاً في قيمة التداولات بنحو 452.09 مليون ريال، تلاه بنك الجزيرة بقيمة 446.14 مليون ريال، بعد أن تصدر الأخير كميات التداول بنحو 23.3 مليون سهم.

وتصدر ارتفاعات الأسهم سهم أسمنت الشرقية بنسبة 5.7%، فيما سجل سهم "مجموعة الحكير" أكبر نسبة انخفاض بلغت 4.3%.

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