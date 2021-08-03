"بيتكوين" تواصل النزيف.. خسرت 66 مليار دولار من قيمتها في 48 ساعة

واصلت العملات المشفرة موجة الخسائر التي بدأت منذ الأحد الماضي، وتسببت الخسائر العنيفة التي طالت "بيتكوين" في أن تفقد السوق أكثر من 108 مليارات دولار من القيمة الإجمالية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

على صعيد التداولات ووفق منصة "كوين ماركت كاب"، فقد شهدت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة خسائر خلال الـ 48 ساعة الماضية بنسبة 6.5% خاسرة نحو 108.1 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت القيمة الإجمالية للسوق من مستوى 1.6624 تريليون دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 1.5543 تريليون دولار في تعاملات اليوم.

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بالنسبة لـ"بيتكوين"، فقد تراجعت خلال الـ 48 ساعة الماضية بنسبة 8.4% خاسرة نحو 3527 دولاراً، بعدما نزل سعرها من مستوى 41850 دولاراً إلى نحو 38323 دولاراً. كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 8.4% خاسرة نحو 66.4 مليار دولار بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 785.6 مليار دولار إلى نحو 719.2 مليار دولار، لتستحوذ على 61.4% من إجمالي خسائر السوق خلال الساعات الماضية.

وسجلت عملة "إيثريوم" خسائر خلال الـ 48 ساعة الماضية بنسبة 4.7% فاقدة نحو 124 دولارا بعدما تراجع سعرها من مستوى 2602 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 2478 دولارا في تعاملات اليوم. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 4.8% خاسرة نحو 14.7 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها المجمعة من مستوى 304.2 مليار دولار إلى نحو 289.5 مليار دولار في تعاملات اليوم لتستحوذ على 13.6% من إجمالي خسائر السوق.

وحلت عملة "تيزر" في المركز الثالث بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية. وفيما استقر سعر العملة عند مستوى 1 دولار في تعاملات اليوم، ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 0.16% رابحة نحو 0.1 مليار دولار، بعدما ارتفعت قيمتها المجمعة من مستوى 61.9 مليار دولار إلى نحو 62 مليار دولار.

وسجلت عملة "بينانس كوين" خسائر خلال الـ 48 ساعة الماضية بنسبة 6.7% فاقدة نحو 23 دولاراً، بعدما تراجع سعرها من مستوى 343 دولاراً إلى نحو 320 دولاراً. كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 6.7% خاسرة نحو 3.9 مليار دولار بعدما نزلت قيمتها الإجمالية من مستوى 57.8 مليار دولار إلى نحو 53.9 مليار دولار.

وسجلت عملة "كاردانو" خسائر بلغت نسبتها 6.5% فاقدة 0.09 دولار، بعدما نزل سعرها من مستوى 1.37 دولار إلى نحو 1.28 دولار. كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 6.8% خاسرة 3 مليارات دولار بعدما نزلت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 43.9 مليار دولار في تعاملات أمس إلى 40.9 مليار دولار.