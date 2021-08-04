أسهم أوروبا تواصل صعودها القياسي بفضل التفاؤل حيال نتائج الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية لمستويات قياسية جديدة اليوم الأربعاء مع تركيز المستثمرين على أرباح فصلية مشجعة وتعاف قوي لأنشطة الاندماج رغم مخاوف حيال انتشار سلالة دلتا عالميا.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% بالتعاملات المبكرة، مسجلا يوما ثالثا من المكاسب القياسية.

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وسجلت القطاعات التي تتأثر بالدورة الاقتصادية مثل السفر والترفيه وصناعة السيارات أكبر مكاسب وانتعشت أسهم التكنولوجيا بعد خسائر أمس.

وزاد سهم تايلور ويمبي البريطانية لبناء المساكن 4% بعدما رفعت الشركة توقعاتها لنتائج عام كامل بينما صعد سهم دار الأزياء الألمانية هوجو بوس 1.3% عقب توقع استمرار تعافي أنشطتها في النصف الثاني من العام.

ونزل سهم كومرتس بنك الألماني 4.1% بعدما تحول للخسارة في الربع الثاني.

ارتفع سهم شركة العقاقير السويسرية روش 0.5% بعدما أوردت بلومبرغ أن سوفت بنك كون حصة في الشركة بقيمة 5 مليارات دولار.