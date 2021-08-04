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الدولار الأميركي يترقب بيانات الأجور والتوظيف يصعد بنظيره النيوزيلندي

الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار الأميركي يترقب بيانات الأجور والتوظيف يصعد بنظيره النيوزيلندي

استقر الدولار الأميركي قرب مستوياته المتدنية

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سنغافورة - رويترز

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استقر الدولار الأميركي قرب مستوياته المتدنية في الآونة الأخيرة اليوم الأربعاء، فيما يترقب مستثمرون بيانات الوظائف الأميركية كمؤشر لتوقعات أسعار الفائدة، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي مع انخفاض معدل البطالة بالبلاد وتوقعات ببدء رفع أسعار الفائدة في غضون أسابيع.

والضوء مسلط على أسواق العمل في أنحاء العالم لاستشراف أي تغيير في السياسات نظرا لأن مسؤولين بالبنوك المركزية من ويلنغتون إلى واشنطن وضعوا تعافي التوظيف كشرط مسبق لرفع أسعار الفائدة.

وأدى هبوط حاد لمعدل البطالة في نيوزيلندا، والذي تراجع إلى 4% في الربع الماضي، لصعود الدولار النيوزيلندي 0.6% لأعلى مستوى في شهر عند 0.7066 دولار أميركي.

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وهبط الدولار الأميركي قليلا أمام اليورو في الجلسة الآسيوية ليلامس 1.1875 دولار مقابل العملة الموحدة في حين دعمت العائدات المنخفضة لأذون الخزانة العملات الآسيوية ذات العائد الأعلى.

وارتفع الوون الكوري الجنوبي للجلسة الثالثة على التوالي ليصعد اليوم 0.5% في حين سجل الدولار السنغافوري أعلى مستوى في شهر ولامست الروبية الإندونيسية ذروة سبعة أسابيع.

وتراجع الين الياباني منذ بداية العام، ولكنه عكس الاتجاه في يوليو تموز وربح حوالي 2.5% مقابل الدولار خلال الشهر. وسجلت العملة اليابانية أعلى مستوى منذ أواخر مايو أيار أمس واستقرت اليوم عند 109.02 ين.

واستقر الجنيه الإسترليني قبل اجتماع بنك انجلترا المركزي غدا الخميس مسجلا 1.3927 دولار.

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