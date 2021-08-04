بورصة دبي تحقق مكاسب مع تخفيف قيود السفر

تباين أداء البورصات الرئيسية في الخليج في ختام التعاملات اليوم الأربعاء لتأثرها بتوتر في المنطقة بعد الاستيلاء على ناقلة منتجات نفطية، إلا أن بورصة دبي حققت مكاسب بفضل تخفيف قيود السفر في الإمارات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.8% بما يعادل 1.30 دولار إلى 71.11 دولار للبرميل، إذ طغى انتشار السلالة المتحورة دلتا في كبرى الدولة المستهلكة على تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانخفاض في المخزونات الأميركية.

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ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.4%، إذ تراجع سهم بنك الراجحي 0.5%، كما تراجع سهم صافولا 4.5% بعد أن أعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح في الربع الثاني من العام 200 مليون ريال (53.33 مليون دولار) انخفاضا من 409.6 مليون ريال قبل عام.

وفي أبوظبي، نزل المؤشر 0.4% متأثرا بهبوط سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد 1.2%.

وتقدم المؤشر الرئيسي في دبي، مركز السفر والسياحة في الشرق الأوسط، 0.6% فيما ربح سهم بنك دبي الإسلامي 2.8%.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، المشغل الحكومي لمطار دبي، بول جريفيث، اليوم الأربعاء إنه يتوقع زيادة كبيرة لحركة المسافرين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بعد إعلان الإمارات تخفيف قيود السفر من دول أفريقية وآسيوية.

وأعلنت الدولة الخليجية، وهي مركز دولي كبير للسفر، أمس الثلاثاء إلغاء حظر رحلات الترانزيت بما يشمل الهند وهي سوق رئيسية.

وارتفع سعر سهم شركة العربية للطيران منخفض التكلفة 0.7%.

وأضاف مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.1% بدعم من ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.6%.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي منخفضا 0.1% متأثرا بتراجع سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2.8%.