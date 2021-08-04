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في مؤشر على التعافي من كورونا.. شركات عالمية تسجل نتائج إيجابية

الأسواق العالمية

في مؤشر على التعافي من كورونا.. شركات عالمية تسجل نتائج إيجابية

تويوتا تسجل أرباحا فصلية 8.2 مليارات دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت نتائج مجموعة تويوتا، أكبر منتج للسيارات في اليابان، اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها بالربع الأول المنتهي في يونيو 2021 بنسبة 460% إلى 8.2 مليارات دولار.

وحذرت تويوتا من حال عدم اليقين في السوق لكن أبقت توقعاتها للأرباح السنوية دون تغيير.

وجاء ارتفاع أرباح تويوتا رغم استمرار بيئة الأعمال الصعبة بسبب نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية وتفشي الوباء في الدول الصاعدة.

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فيما عادت هوندا للربحية بعد تسجيلها أرباحا فصلية بملياري دولار.

ورفعت هوندا توقعاتها لأرباحها السنوية بزيادة 735 مليون دولار لتصبح 6.1 مليار دولار.

في نفس السياق، ارتفعت أرباح سوني الفصلية بـ 9.4%، ورفعت الشركة توقعاتها لأرباحها السنوية إلى 6.4 مليار دولار.

أما سوني فسجلت في 2020 أعلى أرباح سنوية في تاريخها حيث تجاوزت 10 مليارات دولار.

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