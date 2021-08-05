أرباح نوفو نورديسك وسيمنس تعزز أسهم أوروبا عند الفتح

ارتفعت الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية، اليوم الخميس، إذ ساهمت أرباح قوية من نوفو نورديسك وسيمنس في التغلب على ضعف اعترى أسهم شركات التعدين والبنوك وفرض ضغطا على مؤشر الشركات القيادية البريطاني.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% بعد أن حقق مكاسب لثلاثة أيام على التوالي دفعته إلى مستويات مرتفعة جديدة.

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وزاد سهم الشركة الدنمركية نوفو نورديسك ‭‭3.1‬‬% بعد أن رفعت توقعها لعام كامل وحققت أرباحا فصلية تفوق التوقعات بفضل مبيعات قوية وطلب على عقار جديد لمكافحة البدانة.

سهم الشركة الصناعية الألمانية سيمنس 3.9% إذ رفعت الشركة توقعات أرباحها للمرة الثالثة في العام الجاري.

وتلقت شركات البيع بالتجزئة ضربة إذ انخفض سهم زالاندو الألمانية للأزياء 7.2% بعد أن قالت الشركة إنها أنفقت المزيد من المال على التسويق للمحافظة على تسوق عملائها.

كما نزل سهم أديداس 3.6% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات وربحية عام كامل لكنها تأثرت سلبا في الصين.

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 في المملكة المتحدة إذ هوى سهم مجموعة لويدز المصرفية بعد أن خفض جولدمان ساكس توصيته للسهم إلى بيع، بينما ضغط انخفاض أسعار المعادن على شركات التعدين.