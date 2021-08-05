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السعودي للاستثمار يقر بيع 75 مليونا من أسهم الخزينة

البنك السعودي للاستثمار
البنك السعودي للاستثمار
سوق السعودية

السعودي للاستثمار يقر بيع 75 مليونا من أسهم الخزينة

بسعر 13.50 ريال للسهم الواحد

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دبي - العربية.نت

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أعلن البنك السعودي للاستثمار، عن إطلاق عملية بيع أسهم الخزينة البالغ عددها 75 مليون سهم وفقاً للآلية الواردة في تعميم بيع الأسهم.

وذكر البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه لهذا الغرض فقد حدد مجلس الإدارة تاريخ الأحقية يوم 11 أغسطس 2021، وسعر البيع بـ 13.50 ريال للسهم الواحد من أسهم الخزينة.

ويمثل عدد الأسهم التي سيتم بيعها نسبة 100% من أسهم الخزينة لدى البنك.

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ولفت إلى أنه يهدف من خلال تنفيذ عملية بيع أسهم الخزينة إلى دعم مركزه المالي، وسيتم استخدام متحصلات البيع لتقوية قاعدة البنك الرأسمالية ورفع نسب السيولة لديه وتمويل أنشطته التوسعية وعملياته المستقبلية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك أمس الأربعاء، على بيع الأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق في البنك -شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل- والبالغ عددها 56.25 مليون سهم والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة والبالغ عددها 18.75 مليون سهم كأسهم خزينة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للبنك قد وافقت شهر نوفمبر الماضي، على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للبنك الاحتفاظ بالأسهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.

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