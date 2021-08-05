وول ستريت ترتفع عند الفتح مع انخفاض طلبات إعانة البطالة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية، بينما يتطلع المستثمرون ليوم آخر حافل بتقارير نتائج أعمال الشركات.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.20 نقطة ما يعادل 0.14% إلى 4408.86 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 13.55 نقطة أو 0.09% إلى 14794.08 نقطة.

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وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 22.94 نقطة أو 0.07% إلى 34815.61 نقطة.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وتراجع تسريح العمالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 21 عاما خلال يوليو/تموز إذ تمسكت الشركات بموظفيها في ظل نقص العمالة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 14 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 385 ألفا للأسبوع المنتهي في 31 يوليو/تموز.

كان اقتصاديون توقعوا 384 ألف طلب في أحدث أسبوع.