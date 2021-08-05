ارتفاع جماعي لأسواق الخليج في ختام التعاملات

عوضت بورصات الخليج الرئيسية خسائر تكبدتها في وقت سابق اليوم الخميس متخطية بذلك تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتصدر مؤشر البورصة القطرية موجة المكاسب الجماعية.

قصفت الطائرات الإسرائيلية في وقت مبكر من اليوم ما قال الجيش إنها مواقع إطلاق صواريخ في جنوب لبنان ردا على إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل أمس.

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وصعد مؤشر سوق السعودية 0.4% مدعوما بارتفاع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.1% وزيادة سهم الصحراء للبتروكيماويات 4.2%، نقلاً عن رويترز.

وقفز سهم التنمية الغذائية بأكثر من 19% بعد يوم من طرحه لأول مرة بالبورصة.

وقال البنك الدولي أمس الأربعاء إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من المرجح أن تنمو بنسبة 2.2% هذا العام بعد انكماش 4.8% في العام الماضي بفعل الجائحة وتراجع أسعار النفط.

وأشار البنك إلى أنه لا يزال من الضروري لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات، أن تنوع اقتصاداتها نظرا لأن إيرادات النفط تمثل أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية في معظمها.

وارتفع المؤشر القطري 0.6% بفعل زيادة سهم بنك قطر الوطني 1.2% وصعود سهم البنك التجاري 1.2%. وصعد سهم مسيعيد للبتروكيماويات ليغلق بارتفاع 0.3%.

وبعد إغلاق التداول أعلنت الشركة تسجيل صافي ربح 909.4 مليون ريال (249.84 مليون دولار) ارتفاعا من 135.1 مليون ريال قبل عام.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.3% إذ صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1% وزاد سهم إعمار العقارية القيادي 0.7%.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لمطار دبي أمس الأربعاء إنه يتوقع زيادة عدد الركاب في الشهور المقبلة بعدما أعلنت الإمارات تخفيف القيود على السفر من بلدان أفريقية وآسيوية.

وأعلنت الإمارات يوم الثلاثاء أنها سترفع الحظر عن الرحلات العابرة بما في ذلك القادمة من الهند.

وفي أبوظبي زاد مؤشر البورصة 0.2% بدعم من ارتفاع سهم الدار العقارية 3.2%.

وخارج الخليج، استقر مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية.

وجاء أداء الأسواق كالتالي:

السعودية .. زاد المؤشر 0.4% إلى 11209 نقاط

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.2% إلى 7419 نقطة

دبي.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 2820 نقطة

قطر.. كسب المؤشر 0.5% إلى 10908 نقطة

مصر.. استقر المؤشر عند 10723 نقطة

البحرين.. زاد المؤشر 0.3% إلى 1615 نقطة

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.2% إلى 4002 نقطة

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 7153 نقطة