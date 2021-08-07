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بيانات وظائف قوية تدفع مؤشرات الأسهم الأميركية لذرى جديدة

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بيانات وظائف قوية تدفع مؤشرات الأسهم الأميركية لذرى جديدة

تقرير وزارة العمل يظهر زيادة الوظائف غير الزراعية 943 ألف وظيفة الشهر الماضي

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

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أغلق داو وستاندرد آند بورز 500 عند مرتفعات قياسية، الجمعة، بعد تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع، في حين تجاهل المستثمرون المخاوف بشأن السلالة المتحورة دلتا التي تؤثر على التعافي الاقتصادي الناشئ.

أظهر تقرير لوزارة العمل، زيادة الوظائف غير الزراعية 943 ألف وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 870 ألفا.

كما أظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل والذي يحظى بمتابعة عن كثب زيادات قوية في الأجور مع تنافس أرباب العمل على العمالة النادرة وانخفاضا في معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 16 شهرا.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 144.78 نقطة بما يعادل 0.41% إلى 35209.03 نقطة، وأغلق ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 7.49 نقطة أو 0.17% إلى 4436.59 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 59.36 نقطة أو 0.4% إلى 14835.76 نقطة.

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