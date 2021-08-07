نتائج البنوك تقود الأسهم الأوروبية لأفضل أداء أسبوعي في 5 شهور

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي عند الإغلاق الجمعة، مسجلة أفضل أداء أسبوعي لها منذ منتصف مارس /آذار بدعم سلسلة من نتائج الأعمال الفصلية القوية، ومع دفع الآمال في انتعاش أوسع نطاقا للشراء في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد، بحسب وكالة "رويترز".

وحقق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعا قياسيا للمرة الخامسة على التوالي، ليزيد 1.8% خلال الأسبوع، منهيا إياه عند 469.97 نقطة.

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وكانت أسهم البنوك هي الأفضل أداء هذا الأسبوع، إذ ربحت 4.4% بعد أن عززت المؤشر تقارير الأرباح الإيجابية من بنوك كبرى منها إتش.إس.بي.سي وسوسيتيه جنرال.

كما ارتفع القطاع 2% تقريبا الجمعة، متجاوزا نظرائه الإقليميين مع ارتفاع عوائد السندات الألمانية والخزانة الأميركية على خلفية بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.

وكانت أسهم شركات الطاقة من بين الأسهم الأفضل أداء هذا الأسبوع، إذ ارتفعت 3.6% بعد أن دفعت الأرباح القوية وتوقعات انتعاش النشاط الاقتصادي هذا العام عمليات الشراء.

أبلغ الثلثان من إجمالي الشركات المدرجة على ستوكس 600 حتى الآن نتائج أعنالها، وتجاوز 67% منها تقديرات الأرباح، وفقا لبيانات رفينيتيف آي.بي.إي.إس.

لكن بيانات أظهرت الجمعة انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني بشكل غير متوقع مرة أخرى في يونيو /حزيران، مما يشير إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة من المرجح أن تستمر في الوقت الحالي.