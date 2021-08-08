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محمد عمران قائما بأعمال رئيس الرقابة المالية لمدة عام بعد انتهاء ولايته

محمد عمران
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران
اقتصاد مصر

محمد عمران قائما بأعمال رئيس الرقابة المالية لمدة عام بعد انتهاء ولايته

التجديد لرئيس البورصة المصرية 4 سنوات

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دبي - العربية.نت

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أصدر رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 332 لسنة 2021 بتكليف الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران، المنتهية ولايته الخميس الماضي بالقيام بأعمال رئيس مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتم توديع عمران خلال حفل أقامه العاملون بالهيئة، الخميس الماضي، وتكريمه من نائبي رئيس الهيئة الحاليين.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بتجديد تعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة المصرية، لمدة أربع سنوات.

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وكان صالح شغل منصب رئيس البورصة في الفترة الأولى من 2017 وحتى الخميس الماضي، وعمل من قبل نائبا لرئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو 2010 وحتى أكتوبر 2011.

ويرأس فريد مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية في لبنان منذ 3 نوفمبر 2020، وأيضا يشغل منصب رئيس مجلس إدارة كل من شركة مصر لنشر المعلومات، وشركة "إي جي إي تي للخدمات التقنية"، و"شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية" منذ عام 2017.

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