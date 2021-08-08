مصر.. الخميس عطلة في البنوك والبورصة بمناسبة العام الهجري الجديد

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقالت بورصة مصر في بيان منفصل، إنه تقرر تعطيل العمل بسوق المال يوم الخميس بمناسبة "رأس السنة الهجرية".

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وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أصدر يوم الخميس الماضي، قرارا بأن يكون 12 أغسطس 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق لليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، وذلك طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

ويسري قرار الإجازة على الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.