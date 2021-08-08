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هيئة السوق تُقر الطرح العام لوحدات "صندوق الوطني للأسهم السعودية"

هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق تُقر الطرح العام لوحدات "صندوق الوطني للأسهم السعودية"

لـ "شركة الوطني لإدارة الثروات"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ"شركة الوطني لإدارة الثروات" على طرح وحدات "صندوق الوطني للأسهم السعودية" طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأضافت هيئة السوق المالية، أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

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وتابعت: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

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