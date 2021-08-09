تباين أسهم أوروبا مع تراجع أسعار السلع الأولية

تباين أداء الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، إذ تضرر مؤشر الأسهم البريطانية القيادية من تراجع أسعار السلع الأولية، بينما استقرت مؤشرات أخرى في المنطقة قرب مستوياتها المرتفعة الأخيرة مع اقتراب موسم إعلان نتائج أعمال الشركات من نهايته.

ونزلت أسهم شركات النفط (رويال داتش شل وبي.بي وتوتال) نحو 1% لكل منها، مع تراجع أسعار النفط أكثر من 2% نتيجة مخاوف من انحسار الطلب على الوقود جراء قيود "كوفيد-19 "في آسيا.

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كما نزلت أسهم شركات التعدين ريو تينتو ومجموعة بي.إتش.بي وجلينكور بسبب هبوط أسعار المعادن.

نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية 0.2%، بينما صعد مؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الماني بأكثر من 0.1% لكل منهما.

وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف مارس/آذار يوم الجمعة، مدعوما بطفرة في أنشطة الصفقات وموسم نتائج قوي.

وارتفع سهم شركة أتوس الفرنسية لاستشارات تكنولوجيا المعلومات 4% معززا مكاسب حققها يوم الجمعة بعد تقرير عن إبداء شركة استثمار مباشر اهتماما بها.

وقفز سهم شركة دليفرو البريطانية لتوصيل الطعام 3.9% بعد استحواذ شركة دليفري هيرو الألمانية على حصة 5.09% بها.