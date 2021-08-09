تنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم بلوم مصر بـ424 مليون دولار

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ عرض الشراء الإجباري لأسهم بنك بلوم مصر لصالح مصرف المؤسسة العربية المصرفية.

وقالت البورصة في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم الشركة المصدرة لعدد 298.62 مليون سهم، بقيمة إجمالية 424.04 مليون دولار.

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وأوضحت البورصة في بيان، أن سعر عرض الشراء 22.33 جنيه للسهم، وعملة التنفيذ والتسوية بالمعادل 1.42 دولار للسهم.

وكان بنك لبنان والمهجر (BLOM BANK SAL)، قد أعلن منتصف يناير 2021، عن تنفيذ عملية بيع حصّته في بنك بلوم مصر (BLOM BANK Egypt SAE) للمؤسّسة المصرفية العربية (Bank ABC BSC).

ووافقت هيئة الرقابة المالية المصرية في يوليو الماضي على نشر عرض استحواذ مصرف المؤسسة العربية المصرفية ( ABC) على كامل أسهم بنك بلوم مصر بقيمة إجمالية قدرها 6.7 مليار جنيه تقريبا.