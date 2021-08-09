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"الأهلي السعودي" يقر توزيع أرباح نصف سنوية بـ2.91 مليار ريال

البنك الأهلي السعودي جديد
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سوق السعودية

"الأهلي السعودي" يقر توزيع أرباح نصف سنوية بـ2.91 مليار ريال

بحصة توزيع عند 0.65 ريال للسهم بعد خصم الزكاة

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دبي - العربية.نت

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أعلن البنك الأهلي السعودي عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2021، بإجمالي 2,910,700,000 ريال.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,478,000,000 سهم، بحصة توزيع عند 0.65 ريال للسهم بعد خصم الزكاة، أي بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية عند 6.5%، بحسب بيان البنك على موقع السوق السعودية "تداول".

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 04/01/1443هـ الموافق 12/08/2021م، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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أما تاريخ التوزيع سيكون يوم 15/01/1443هـ الموافق 23/08/2021م.

وكان البنك الأهلي السعودي، الناتج عن الاندماج بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية، أعلن عن بياناته المالية التي تغطي النصف الأول من عام 2021م وذلك في أول إعلان له لنتائجه المالية بعد إتمام عملية الاندماج.

وشهد البنك خلال النصف الأول من العام 2021م ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائدة لمساهمي البنك إلى 5.526 مليار ريال، مقابل 4.922 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 604 ملايين ريال، ونمو نسبته 12.3%.

كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد لمساهمي البنك خلال الربع الثاني 2.117 مليار ريال، مقابل 2.088 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي بارتفاع قدره 1.4%، فيما بلغت موجودات البنك 896 مليار ريال مقابل 557 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

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