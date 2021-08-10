التراجع يغلب على أداء بورصات الخليج في جلسة منتصف الأسبوع

أنهى مؤشر الأسهم في دبي سلسلة مكاسب استمرت ثماني جلسات متتالية، اليوم الثلاثاء، كما تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى في الخليج، لكن السوق السعودية ارتفعت بفضل مكاسب البنوك.

وصعد المؤشر السعودي 0.9% مع ارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي 3.5% بعد يوم من اقتراح أكبر بنك في البلاد توزيعات نقدية قدرها 0.65 ريال للسهم عن النصف الأول.

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ومن بين الرابحين الآخرين، سهم دلة للرعاية الصحية الذي كسب 1.8% عقب زيادة في صافي الربح الفصلي.

وأظهرت تقديرات حكومية أولية أمس الاثنين أن اقتصاد السعودية نما للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني بدعم من توسع قدره 10.1% للقطاع غير النفطي.

أعلنت البورصة السعودية أمس إدراج شركة بنان العقارية في السوق الموازية اعتبارا من 11 أغسطس/آب.

وخسر مؤشر دبي 0.2% متأثرا بانخفاض 0.8% لسهم بنك دبي الإسلامي.

كما هبط مؤشر أبوظبي 0.2% متأثرا بخسارة 0.4% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات.

ومن بين الأسهم الخاسرة الأخرى، هبط سهم شركة أسمنت رأس الخيمة حوالي 10% ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر.

وسجلت شركة الأسمنت الأسبوع الماضي خسارة صافية قدرها 7.2 مليون درهم للربع الثاني.

وخسر المؤشر القطري 0.3% مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، بما في ذلك سهم البنك التجاري القطري الذي نخفض 1.9%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5%، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 2%.

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن مصر تسلمت أمس أول شحنة من لقاحات جونسون آند جونسون أحادية الجرعة وأنها حصلت على 261600 جرعة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، كما تلقت البلاد شحنات من لقاحات سبوتنيك وسينوفارم وأكسفورد-أسترا زينيكا.

فيما يلي أداء البورصات العربية:

السعودية صعد المؤشر 0.8% إلى 11300 نقطة

أبوظبي نزل المؤشر 0.2% إلى 7559 نقطة

دبي هبط المؤشر 0.4% إلى 2817 نقطة

قطر خسر المؤشر 0.3% إلى 10913 نقطة

مصر تقدم المؤشر 0.5% إلى 10854 نقطة

البحرين زاد المؤشر 0.4% إلى 1618 نقطة

سلطنة عمان فقد المؤشر 0.2% إلى 4000 نقطة

الكويت صعد المؤشر 0.5% إلى 7190 نقطة.