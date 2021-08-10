الذهب ينتعش قليلا بعد كبح جماح الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، عقب مبيعات كثيفة في الجلستين السابقتين، إذ حفز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا توقف مكاسب الدولار، إلا أن مخاوف رفع أسعار الفائدة أبكر مما هو متوقع كبح صعوده.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1734.58 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1736 دولارا.

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خسر سعر الذهب أكثر من 4% في الجلستين الأخيرتين، بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأميركية التوقعات معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد.

والآن يتجه اهتمام المستثمرين نحو بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي من المقرر أن تصدر غدا الأربعاء.

يُعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة التضخم، إلا أن رفع مجلس الفيدرالي سعر الفائدة يضعف جاذبيته لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وسمح استقرار مؤشر الدولار للذهب بالتقاط أنفاسه، وحقق المؤشر مكاسب قوية على مدى اليومين الماضيين، وتزيد قوة الدولار من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.8% إلى 23.62 دولار للأوقية بعدما هبطت لأقل مستوى في ثمانية أشهر أمس الاثنين.

وربح البلاتين 1% إلى 989.65 دولار وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2618.71 دولار.