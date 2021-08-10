العملات المشفرة تشهد نزوحاً للتدفقات لخامس أسبوع على التوالي

أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات المشفرة أمس الاثنين، أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات لخامس أسبوع على التوالي، مع استمرار الحذر بين المستثمرين وسط تدقيق تنظيمي عالمي متزايد.

بلغ إجمالي التدفقات النازحة من بيتكوين، العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، 33 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في السادس من أغسطس، مقارنة مع 19.7 مليون دولار في الأسبوع السابق.

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لكن منذ بداية العام فإن التدفقات إلى بيتكوين ما زالت قوية عند 4.2 مليار دولار.

وسجلت بيتكوين أمس الاثنين أعلى مستوى في 11 أسبوعاً فوق 46 ألف دولار. ومنذ منتصف يوليو قفزت 46%، بينما يسعى صانعو السياسة إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة حول كيفية فرض ضرائب على الأصول المشفرة.

صعدت أكبر عملة مشفرة بنسبة 5٪ لتصل إلى 46060 دولارًا خلال ساعات التداول في نيويورك، استمراراً للزخم الأخير حيث ارتفعت بنسبة 17٪ تقريبًا خلال الأسبوع الماضي.

واستفادت العملات المشفرة الأخرى من هذا الصعود أيضًا، حيث زادت Dash و Ether و Litecoin بنسبة 3 ٪ على الأقل. وارتفع مؤشر Bloomberg Galaxy Crypto للأصول الرقمية الأكبر بنسبة 6.7٪، وهو أيضًا أعلى مستوى له منذ مايو.

يأتي هذا الارتفاع بينما يتصارع صانعو السياسات في الكونغرس حول كيفية صياغة جزء من مشروع قانون البنية التحتية، من شأنه أن يفرض قواعد ضريبية جديدة على العملات المشفرة.