.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تأجيل إطلاق البورصة العقارية في السعودية إلى هذا الموعد 

  • الخط
عقارات السعودية
عقارات السعودية
عقارات السعودية

تأجيل إطلاق البورصة العقارية في السعودية إلى هذا الموعد

تتداول فيها الملكية العقارية

العربية.نت - عبدالعزيز المطيري

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر في وزارة العدل السعودية لـ"العربية.نت"، عن تأجيل إطلاق البورصة العقارية إلى بداية العام المقبل، بعد أن كان من المقرر انطلاقها العام الجاري.

وكان وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، قد قال في مارس الماضي، إنه سيتم إطلاق "البورصة العقارية" هذا العام، وستكون مشابهة لبورصات أسواق المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة؛ تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها.

وأضافت المصادر أن عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني ارتفعت إلى أكثر من 38 ألف صفقة عقارية تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال سعودي، وذلك منذ إطلاق الخدمة في أواخر مارس 2020 الماضي.

وتتيح خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني للمستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، إضافة إلى إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونيا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز.

كما يذكر أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بمواصفات غير مسبوقة.. هكذا ستكون أجهزة آيفون الجديدة بمواصفات غير مسبوقة.. هكذا ستكون أجهزة آيفون الجديدة
صور.. نقل مؤمن زكريا للمستشفى وتفاصيل جديدة عن حالته صور.. نقل مؤمن زكريا للمستشفى وتفاصيل جديدة عن حالته
الأكثر قراءة
فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع   فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع  
واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب  واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب 
ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟ ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟
عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم! عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم!
مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي
للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك
قبل أن تذهب
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
اكتشف المزيد